Verkehrsunfall - drei Personen leicht verletzt

Am Freitag, den 11.04.2025 ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B419 in Höhe der Einmündung der K110 (Palzem-Wehr/Helfant).



Hierbei kollidierte ein PKW der aus Wehr kam und in Richtung Helfant fahren wollte mit einem PKW der aus Helfant kam und auf die B419 in Richtung Palzem auffahren wollte. Zunächst wurden drei verletzte Personen gemeldet, nach medizinischer Versorgung vor Ort musste jedoch keine Person ins Krankenhaus verbracht werden, es blieb bei leichten Blessuren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrbahn bzw. der Kreuzungsbereich von B419/K110 musste für die Dauer von ca. 90 Minuten gesperrt werden um den Verkehrsunfall aufzunehmen. Während dieser Zeit stand ein LKW auf der B419, der aufgrund des Verkehrsunfalles warten musste. Hierbei verlor dieser LKW wegen zu voll geladenem Dieseltank seinen Treibstoff, der dann von der vor Ort befindlichen Feuerwehr aufgefangen und gebunden werden musste. Auch wurde ein Teil des Tankinhaltes abgepumpt um ein weiteres Austreten von Diesel zu verhindern. Nachdem auch dieser Einsatz beendet war und die verunfallten Fahrzeuge von der Fahrbahn entfernt waren, konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Zur Bewältigung des gesamten Einsatzgeschehens waren folgende Einheiten vor Ort eingesetzt: Freiwillige Feuerwehr Palzem, Freiwillige Feuerwehr Helfant, vier Rettungswagen, LBM - Straßenmeisterei Saarburg und die Polizei Saarburg.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



