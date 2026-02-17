Verkehrsunfall bei Wincheringen mit Einsatz der lux. Air Rescue



Nach derzeitigem Ermittlungsstand verringerte ein nach Wincheringen fahrender Linienbus (ohne Fahrgäste) verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit, ein darauffolgender PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig Bremsen und kollidierte mit dem Bus.

Der Fahrer des PKW wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Zwecks erster medizinischer Versorgung landete ein luxemburgischer Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell