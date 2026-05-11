Bitburg
Verkehrsunfall bei Bitburg, B 51 - Sofortmeldung
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Auf der B 51 in Höhe Bitburg, zwischen den Anschlussstellen Echternacher Straße und Saarstraße, hat sich um 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Die B 51 ist momentan in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Pkw.
Eine Umleitung wird eingerichtet.
Die Rettungsmaßnahmen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren