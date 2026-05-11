Die B 51 ist momentan in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Pkw.
Eine Umleitung wird eingerichtet.
Die Rettungsmaßnahmen dauern an.
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Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
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Verkehrsunfall bei Bitburg, B 51 - Sofortmeldung
Die B 51 ist momentan in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Pkw.