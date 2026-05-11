Verkehrsunfall bei Bitburg, B 51 - Sofortmeldung

Auf der B 51 in Höhe Bitburg, zwischen den Anschlussstellen Echternacher Straße und Saarstraße, hat sich um 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Die B 51 ist momentan in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Pkw.

Eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Rettungsmaßnahmen dauern an.



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