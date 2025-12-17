Verkehrsunfall B53 zwischen Zell und Bullayer Brücke



Eine 80-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte von der Barlauffahrt nach links in Richtung Alf/Bullay abzubiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand unterschätzte sie den Abstand des herannahenden 23-jährigen Fahrzeugführer aus Richtung Zell und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670

Email: pizell.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell