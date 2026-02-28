Die Verkehrsunfallaufnahme dauert derzeit an. Für die Dauer der Maßnahme ist die B422 in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz befinden sich aktuell mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei Schweich.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten das Gebiet zu Umfahren.
Von Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen. Es wird nachberichtet.
Verkehrsunfall B422 - Sofortmeldung