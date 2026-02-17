Verkehrsunfall B 268

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Sprinters die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieser mit dem Transporter auf der Fahrbahn umkippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Andere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr über umliegende Straßen umgeleitet.



