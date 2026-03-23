Hierbei befuhr ein PKW die zuvor benannte Strecke und überfuhr einen der Pflastersteine, wodurch Sachschaden im Bereich eines Reifens entstand.
Vorher sind die Pflastersteine vermutlich durch einen bisher unbekannten, in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Verkehrsteilnehmer aufgrund mangelnder Ladungssicherung verloren worden.
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Verkehrsunfall aufgrund mangelnder Ladungssicherung