Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Dabei kam ein mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetzter Pkw auf der winterglatten Fahrbahn ins Schlingern. Der Pkw überschlug sich im weiteren Verlauf im Straßengraben und kam letztlich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Drei der vier Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Eine Insassin wurde durch den Überschlag leicht verletzt. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die L47 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren die FFW Kues, Wehlen, sowie der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues, zwei Rtw, der Rettungshubschrauber Christoph 10, sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



