Verkehrsunfall auf Höhe des Landesmuseums





Ein Seat Ibiza befuhr den linken Fahrstreifen der Weimarer Allee. Etwa auf Höhe des Landesmuseums führte der Seat ein Spurwechsel auf den rechten Fahrstreifen durch. Hierbei übersah er den schräg hinter ihm fahrenden Audi Q7. In der Folge kam es zur Kollision, wobei der Seat am rechten hinteren Rad getroffen wurde, sich um 180 Grad drehte und durch mutmaßlich eine Hebelwirkung überschlug. Ein unbeteiligter geparkter PKW wurde durch den Überschlag ebenfalls leicht beschädigt.

Der Fahrer des Seats wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Audi-Fahrer wurde nicht verletzt.



Die Fahrbahn war zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei.



