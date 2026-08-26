Schönecken
Verkehrsunfall auf einem Wirtschaftsweg in Schönecken - Geschädigter gesucht
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Mittwoch, den 12. August 2026, kam es im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr auf einem Wirtschaftsweg hinter dem Forum im Flecken in Schönecken zu einem Verkehrsunfall.



Hierbei wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei dem gesuchten und vermutlich geschädigten Fahrzeug handelt es sich um eine rote Limousine der Marke Mercedes-Benz.

Die Polizei bittet die Halterin bzw. den Halter des beschädigten Fahrzeugs sowie Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Wirtschaftsweges gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beschädigten Fahrzeug werden bei der Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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