Hierbei wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei dem gesuchten und vermutlich geschädigten Fahrzeug handelt es sich um eine rote Limousine der Marke Mercedes-Benz.
Die Polizei bittet die Halterin bzw. den Halter des beschädigten Fahrzeugs sowie Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Wirtschaftsweges gemacht haben, sich zu melden.
Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beschädigten Fahrzeug werden bei der Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420
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Verkehrsunfall auf einem Wirtschaftsweg in Schönecken - Geschädigter gesucht