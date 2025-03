Am 05.03.2025 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L52 zwischen Altrich und Klausen mit drei beteiligten Fahrzeugen.



Trotz hohem Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen endete der Verkehrsunfall für die insgesamt drei Fahrzeuginsassen glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen. Zwei Personen wurden zwecks Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Altrich, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Wittlich. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden.

Der Radfahrer, der sich laut Zeugenaussagen während dem Verkehrsunfall ebenfalls vor Ort befand, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



