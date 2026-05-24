Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde am Samstag, den 23.05.2026, gegen 15:30 Uhr, von einem Verkehrsunfall auf der L50 zwischen Piesport und Klausen in Kenntnis gesetzt.

An der Einmündung nach Minheim kam es in Folge einer Vorfahrtsmissachtung zur Kollision zweier Fahrzeuge. Einer der beteiligten PKW war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

06531 95270





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell