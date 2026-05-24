An der Einmündung nach Minheim kam es in Folge einer Vorfahrtsmissachtung zur Kollision zweier Fahrzeuge. Einer der beteiligten PKW war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.
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Verkehrsunfall auf der L50
An der Einmündung nach Minheim kam es in Folge einer Vorfahrtsmissachtung zur Kollision zweier Fahrzeuge. Einer der beteiligten PKW war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.