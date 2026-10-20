Verkehrsunfall auf der L29 bei Bewingen





Eine PKW-Fahrerin befuhr die L29 aus FR Hillesheim kommend in Fahrtrichtung Gerolstein.

In einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses schlug zunächst im rechten Straßengraben ein und wurde anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam das Fahrzeug letztlich in falscher Richtung zum Stehen.



Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Infolge der Endposition des Fahrzeugs musste die Fahrbahn für knapp 1 Stunde voll gesperrt werden.



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