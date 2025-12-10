Verkehrsunfall auf der K 119 - Verursacher flüchtig

Ein bislang unbekanntes, entgegenkommendes Fahrzeug - vermutlich ein Transporter, Marke und Farbe unbekannt - geriet auf die Gegenfahrbahn.



Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.



Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Lünebach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter 06551/9420 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell