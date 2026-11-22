

Ein Pkw kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, anschließend mit der rechtsseitigen Schutzplanke und kam letztlich quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Die vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Aufgrund der Räumungsarbeiten durch die Feuerwehr musste die Autobahn für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden.

Die Fahrbahn wurde durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt. Die Reinigungsarbeiten dauern noch an. Der Verkehr wird aktuell über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



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