Verkehrsunfall auf der B53 zwischen Neumagen-Dhron und Trittenheim

Am Mittwochmorgen, den 21.01.2026, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, um 03:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 53 zwischen Neumagen-Dhron und Trittenheim gemeldet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein PKW, welcher in Vollbrand geraten ist, an dem Verkehrsunfall beteiligt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme bleibt die B53 auf diesem Streckenabschnitt vorerst gesperrt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird nachberichtet, bis dahin bitten wir von weiteren Presseanfragen abzusehen.



