



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Pkw hintereinander die B53 aus Richtung Zell kommend in Fahrtrichtung Bullay. Vor den beiden Fahrzeugen war ein weißer Kipper-Lkw unterwegs.



Der Fahrer des hinteren Pkw setzte zum Überholen des vorausfahrenden Pkw sowie des Kippers an. Als er sich bereits zu etwa drei Vierteln neben dem vorausfahrenden Fahrzeug befand, scherte dessen Fahrer ebenfalls zum Überholen aus, ohne den bereits überholenden Pkw offenbar wahrzunehmen.



Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrer des hinteren Pkw nach links aus und geriet dabei in den Straßengraben. Dort kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.



Der Fahrer des vorausfahrenden Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verunglückten Verkehrsteilnehmer oder den entstandenen Schaden zu kümmern.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen dunklen Skoda-Kleinwagen handeln, vermutlich in Grau oder Anthrazit.



Zeugen gesucht!

Die Polizei Zell bittet insbesondere den Fahrer des weißen Kipper-Lkw sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Skoda und dessen Fahrer machen können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer 06542 98670 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-9867-0

E-Mail: pizell.wache@polizei.rlp.de





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