Verkehrsunfall auf der B51 - Zeugen gesucht

Stadtkyll - Schönfeld (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026, kam es gegen 09:18 Uhr auf der Bundesstraße 51, in Höhe der dortigen Wildbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden PKWs.





Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten die beiden Fahrzeuge, die aus Richtung Stadtkyll bzw. Olzheim kommend unterwegs waren, aus bislang ungeklärter Ursache seitlich miteinander. Verletzt wurde niemand.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden.



Die Polizei Prüm hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06551-9420 bzw. pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



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