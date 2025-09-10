Verkehrsunfall auf der B51 - Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter





Ein in Richtung Trier fahrender Pkw, der den rechten Fahrstreifen benutzte, streifte im Kurvenbereich beim Vorbeifahren einen auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt wartenden, hellen Geländewagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Der Unfall wurde durch einen neutralen Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Das verursachende Fahrzeug konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt und der Fahrer entsprechend kontrolliert werden.



Der Halter beziehungsweise die Halterin des beschädigten Geländewagens ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Trier bittet daher den oder die Geschädigte sich zu melden, um mögliche zivilrechtliche Ansprüche klären zu können.



