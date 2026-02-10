Verkehrsunfall auf der B50 zwischen PKW und LKW mit leichtverletzter Fahrerin

Auf der B50 kam es am 10.02.2026 gegen 10 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und LKW auf dem Teilstück Longkamp und Kreisverkehr Wederath.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand geriet ein Audi Kombi, welcher die Straße aus Richtung B327/Hunsrückhöhenstraße kommend in Richtung Wittlich befuhr, aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Hier kollidierte die 32jährige Fahrerin mit einem entgegenkommenden belgischen Sattelzug. Glücklicherweise wurde die Fahrerin des PKW nur leicht verletzt, die 29jährige Fahrerin des LKW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B50 wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Straßenreinigung gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Beteiligt war neben der Polizei Bernkastel-Kues auch das DRK und die Straßenmeisterei.



