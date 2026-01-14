Verkehrsunfall auf der B422 bei Kirschweiler

Hierbei befuhr eine Fahrerin die Strecke aus Richtung Kempfeld kommend in Fahrtrichtung Kirschweiler. Kurz vor der Ortslage Kirschweiler kam die Fahrerin, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Die B422 musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen vollgesperrt werden.



