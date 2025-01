Verkehrsunfall auf der B41 mit verletzten Personen

Am Mittag des 24.01.25 kam es gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B41 bei Idar-Oberstein.



Der Fahrzeugführer eines PKW befuhr die B41 von Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Kirn, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem PKW im Gegenverkehr kollidierte. Es kam zu einer Frontalkollision, bei welcher das Fahrzeug der Geschädigten auf das Dach geschleudert wurde. Die Feuerwehr musste die beiden Fahrzeuginsassen bergen.

Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Die Geschädigten erlitten teils schwere Verletzungen und wurden ebenfalls im Krankenhaus aufgenommen.

Beide beteiligten PKW wurden durch den Unfall erheblich beschädigt.



Die B41 war aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden vollgesperrt.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch das speziell ausgebildete Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidium Trier begleitet.



Die Ermittlungen dauern an.



