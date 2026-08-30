Verkehrsunfall auf der A60 - Zeugen gesucht

Der Geschädigte gibt an, dass bei Einfahrt in den dortigen Baustellenbereich (ca. km 27,5) ein anderer PKW derart schnell von hinten auf ihn aufgeschlossen habe, dass der Geschädigte aufgrund von Irritation und Angst vor einem Auffahrunfall sein Fahrzeug nach links gegen die dortigen Warnbaken gesteuert habe. Nach dem Unfall kam der Geschädigte nach weiteren Kollisionen mit den Warnbaken rechts der Fahrbahn zum Stehen. Der andere PKW fuhr jedoch ungehindert weiter. Hierbei soll es sich um einen grauen Skoda Kombi mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtenden PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel. 06551/942-0 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de) zu melden



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