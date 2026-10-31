Spangdahlem
Verkehrsunfall auf der A60 sorgt für langen Rückstau
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Samstagmorgen des 31.10.2026, kam es gegen 06:50 Uhr auf der A60 zwischen Landscheid und Spangdahlem zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW.

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Ein 20-jähriger Soldat der US-Luftwaffe hatte die Autobahn in Richtung Spangdahlem befahren und kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Von der dortigen Böschung aus wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo es schließlich totalbeschädigt zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Beifahrer, ebenfalls ein US-Soldat, wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Bitburg verbracht. Die Strecke musste zwecks Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsarbeiten für etwa 90 Minuten gesperrt werden.
Im Einsatz befanden sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren Landscheid, Binsfeld und Burgheim, eine Streife der Autobahnpolizei Schweich bzw. Polizeiinspektion Bitburg und zwei Rettungswagen des DRK.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
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