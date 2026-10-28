Badem
Verkehrsunfall auf der A60, aktuelle Vollsperrung
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Gegen 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Norden.


An der Anschlussstelle Badem kollidierte zunächst ein PKW mit einem LKW.
Unmittelbar darauf kollidierten drei weitere, nachfolgende PKW miteinander.
Es wurden mehrere Personen verletzt, davon eine Frau schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.
Die A60 ist aktuell ab der Anschlussstelle Badem voll gesperrt.
Die Vollsperrung wird vermutlich bis mindestens 19:30 Uhr andauern.
Zur Unfallursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.
Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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