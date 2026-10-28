Verkehrsunfall auf der A60, aktuelle Vollsperrung



An der Anschlussstelle Badem kollidierte zunächst ein PKW mit einem LKW.

Unmittelbar darauf kollidierten drei weitere, nachfolgende PKW miteinander.

Es wurden mehrere Personen verletzt, davon eine Frau schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die A60 ist aktuell ab der Anschlussstelle Badem voll gesperrt.

Die Vollsperrung wird vermutlich bis mindestens 19:30 Uhr andauern.

Zur Unfallursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

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