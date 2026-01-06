Verkehrsunfall auf der A1, Unfallzeugen gesucht

Esch, A1, Fahrtrichtung Koblen, Höhe Parkplatz "Rivenich" (ots) - Am 06.01.2026, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der A1, Fahrtrichtung Koblenz, kurz hinter dem Parkplatz "Rivenich" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Hyundai i30 und einem silbernen BMW 330e.





Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.



Dennoch ist es, aufgrund gegensätzlicher Angaben der Unfallbeteiligten, bislang ungeklärt, wie es zu dem Verkehrsunfall kam.



Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden daher gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2

54338 Schweich



Telefon: 06502 / 9165-0

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell