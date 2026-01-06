Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.
Es entstand lediglich geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
Dennoch ist es, aufgrund gegensätzlicher Angaben der Unfallbeteiligten, bislang ungeklärt, wie es zu dem Verkehrsunfall kam.
Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden daher gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.
Verkehrsunfall auf der A1, Unfallzeugen gesucht