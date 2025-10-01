Verkehrsunfall auf dem Mc Donald's Parkplatz - Geschädigter gesucht

der Merkur Spielhalle in der Zurmaiener Straße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von einem schwarzen BMW beim Ausparken mutmaßlich beschädigt wurde. Bei dem beschädigten Fahrzeug dürfte es sich um einen grünen Minivan handeln, welcher leichte Kratzer im Bereich des fahrerseitigen Hecks aufweisen dürfte.

Der Verkehrsunfall wurde nachträglich bei der Polizeiinspektion Bitburg angezeigt, die Personalien des Geschädigten und Daten zu seinem Fahrzeug liegen jedoch noch nicht vor.

Der Geschädigte sowie Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg zu melden.



