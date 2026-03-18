Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Prüm

Am Mittwoch, dem 18.03.2026 gegen 15:20 Uhr kam es auf der A60 im Bereich der Auffahrt Prüm in Fahrtrichtung Belgien zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.



Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, und wechselte hierzu auf die linke Fahrspur. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision mit einem weiteren Pkw, der sich bereits auf der linken Spur befand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob ein verkehrswidriges Verhalten seitens des Lkw vorgelegen hat.

Durch den Verkehrsunfall wurden beide Pkw beschädigt. Der Lkw sowie dessen Fahrer sind derzeit unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



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Polizei Prüm



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