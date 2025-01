Verkehrsunfall am Verteiler Nord - Radfahrerin nach Kollision von Pkw mehrere Meter mitgeschleift

Wie der Polizeiinspektion Trier erst nachträglich mitgeteilt wurde, ereignete sich am Dienstag, 21. Januar gegen 14.40 Uhr am Verteilerkreis Nord ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden war.



Demnach war ein weißer Kleintransporter aus dem Zulassungsbereich "WW" (Westerwaldkreis) beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der rechtsseitig auf dem Radweg wartenden Radfahrerin kollidiert. Bei der Kollision verhakten sich der hintere rechte Reifen des Transporters und das Vorderrad des Fahrrades, sodass die Fahrerin zu Sturz kam und das Rad samt Fahrerin vom Transporter über eine Strecke von mehreren Metern mitgeschleift wurde. Der Transporter setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fort.

Die 57jährige Radfahrerin zog sich durch den Unfall mehrere Frakturen im Oberkörper zu.



Neben den o.g. Hinweisen liegen derzeit keine weiteren Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug oder dem Fahrer vor.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-983/44150 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell