Verkehrsunfall am Tubokreisel

Am 19.03.2026 gegen 14:10 Uhr kam es auf der B51 im Bereich des Kreisverkehrs in Höhe der Möbel Martin Filiale Konz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW.

Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt und die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen (06501 / 92680).



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Telefon: 06501/9268-0

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