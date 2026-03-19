Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt und die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen (06501 / 92680).
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Konz
Telefon: 06501/9268-0
pwkonz@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall am Tubokreisel
Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt und die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen (06501 / 92680).