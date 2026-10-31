Trier
Verkehrsunfall am Martinsufer in Trier - Vier Personen leicht verletzt
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Samstag, den 31.10.2026, kam es gegen 20:57 Uhr am Martinsufer, Ecke Ausoniusstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Personenkraftwagen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich am Martinsufer, im Übergang zum Katharinenufer, teilweise gesperrt. Es kam zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden von der Polizeiinspektion Trier geführt.

Verkehrsunfallzeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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