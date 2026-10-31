Verkehrsunfall am Martinsufer in Trier - Vier Personen leicht verletzt

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich am Martinsufer, im Übergang zum Katharinenufer, teilweise gesperrt. Es kam zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden von der Polizeiinspektion Trier geführt.



Verkehrsunfallzeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





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