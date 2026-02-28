Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.
Sie wurde glücklicherweise nicht verletzt, das Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden.
Verkehrsunfall, Abkommen von der Fahrbahn