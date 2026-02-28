Verkehrsunfall, Abkommen von der Fahrbahn





Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.



Sie wurde glücklicherweise nicht verletzt, das Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell