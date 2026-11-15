Verkehrsunfälle

In einer Kurve geriet das Fahrzeug auf einen unbefestigten Bereich und rutschte daraufhin mehrere Meter einen Abhang hinunter. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug. Zwei Insassen konnten den PKW eigenständig verlassen, der Fahrer musste derweil von der Feuerwehr befreit werden.

Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.



Am Vormittag des 14.11.2026 kam es in Kröv zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem fahrradfahrenden Kind, welches mit geringer Geschwindigkeit angefahren wurde. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Positiv ist zu erwähnen, dass das Kind zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug.



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