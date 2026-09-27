Verkehrsunfälle



Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und in den Straßengraben, wo er sich mit seinem Motorrad mehrfach überschlug.

Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht, das Motorrad wurde abgeschleppt.



Am 26.09.2026 gegen 23:45 Uhr wurde im Bereich der Rommelsbach in Wittlich ein verunfallter Motorroller gemeldet.

Durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wittlich konnte der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 34-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet im Zuge der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Er stand mit mehr als 0,5 Promille unter Alkoholeinfluss, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein Führerschein wurde sichergestellt und der Roller abgeschleppt.



Am 27.09.2026 gegen 04:26 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem Mercedes-Benz aus Richtung des Wittlicher Stadtgebiets in Richtung des Kreisverkehrs bei Altrich.

Hier bog er auf einen Wirtschaftsweg ein und verunfallte.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Das Fahrzeug ließ der Fahrzeugführer verunfallt zurück.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Zuvor war das Fahrzeug nach ersten Hinweisen mit hoher Geschwindigkeit im Wittlicher Stadtgebiet unterwegs gewesen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell