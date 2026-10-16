Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Wittlich (ots) -



Zu zwei mittelschweren Verkehrsunfällen mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 15.10.2026 alarmiert werden.



Am 15.10.2026 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße 44 von Wittlich kommend in Richtung Bergweiler.

Hier kam er in Folge von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der Fahrzeugführer wurde mittelschwer verletzt.

Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.



Am 15.10.2026 gegen 15:48 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer eines Sprinters aus der VG Bernkastel-Kues die Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich.

Hier kollidierte er im Bereich des dortigen Kreisverkehrs aufgrund eines Fehlers Einbiegen mit einem 57-jährigen Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades aus der VG Bernkastel-Wittlich.

Dieser kam zu Sturz und wurde mittelschwer verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



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