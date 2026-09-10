Verkehrsunfälle mit Flucht

Meerfeld, Wittlich, Föhren (ots) -



Mehrere Verkehrsunfallfluchten musste die Polizeiinspektion Wittlich am 09.09.2026 registrieren.



Vermutlich am 13.08.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Landstraße 16 zwischen Manderscheid und Meerfeld.

Hier kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 09.09.2026 gegen 15:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Personenkraftwagen die Landstraße 54 von Wittlich-Wengerohr kommend in Richtung Wittlich-Bombogen.

Hier kam er, nach Angaben eines entgegenkommenden Fahrzeugführers, plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf die Gegenfahrspur, was den entgegenkommenden Fahrzeugführer zu einer Ausweichbewegung veranlasste, so dass dieser mit der Schutzplanke kollidierte.

Der mögliche Unfallverursacher im dunklen Fahrzeug verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 09.09.2026 zwischen 07:50 Uhr und 16:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz im Bereich der Europaallee im Industriegebiet Föhren.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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