Verkehrsunfälle mit Flucht

Wittlich, Kinderbeuern (ots) -



Mehrere Verkehrsunfallfluchten registrierte die Polizeiinspektion Wittlich am 03.09.2026.



Gegen 09:43 Uhr befuhr ein 55-jährger Radfahrer aus der VG Wittlich-Land die Straße "Zum Unterdorf" in Heidweiler.

Eine Fußgängerin mit ihrem Hund ging dort spazieren. Der Hund sprang plötzlich und unvermittelt vor das Fahrrad, sodass der 55-Jährige eine Notbremsung durchführen musste, hierdurch stürzte und sich leicht verletzte.

Die Unfallverursacherin verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung ihrer Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 02.09.2026 bis 03.09.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz vor einem Wohnanwesen in der Straße "Am kleinen Rotenberg" in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Toyota und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 03.09.2026 zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Kondelstraße in Kinderbeuern.

Hier kollidierte er mit einer dortigen Grundstücksmauer und beschädigte diese.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 02.09.2026 zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



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54516 Wittlich

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Telefax 06571/926150

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