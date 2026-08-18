Verkehrsüberwachungen mit Videonachfahrsystem



Bei den Kontrollörtlichkeiten handelte es sich um die angrenzenden Autobahnen (BAB A1, A64 und A 602) und die Städte Trier sowie Wittlich.

An beiden Tagen wurden insgesamt 10 Fahrzeugführer*innen mit gravierenden Geschwindigkeitsverstößen angehalten, darunter befanden sich 8 junge Fahrer*innen, im Alter bis 25 Jahren (teilweise noch mit Führerschein auf Probe). Weitere Jugendliche und Heranwachsende befanden sich als Mitfahrer*innen in den gestoppten Fahrzeugen.

Den meisten Betroffenen droht ein Fahrverbot von 1 bis 3 Monaten, ein empfindliches Bußgeld und ggfls. eine verwaltungsrechtliche Maßnahme (Nachschulung / Entzug der Fahrerlaubnis) durch die zuständige Führerscheinstelle.

An beiden Tagen wurde der "Tagesschnellste" auf der zweispurigen B 49 (Luxemburger Straße) innerhalb der Stadt Trier gemessen. Beiden jungen Fahrern (mit Führerschein auf Probe) konnte eine Geschwindigkeitsüberschreitung von ca. 70 km/h bei zulässigen 50 bzw. 70 km/h nachgewiesen werden.

Geschwindigkeit ist die Hauptunfallursache Nummer 1!

Deshalb beabsichtigen die Zentralen Verkehrsdienste die Kontrollen fortzuführen.



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