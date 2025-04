Verkehrsteilnehmer verursachen, nach vorausgegangenem Konflikt, mehrere Straßenverkehrsgefährdungen und einen Unfall.

Birgel / Jünkerath (ots) - Auf der B421 zwischen Hillesheim und Jünkerath kam es am Samstag, dem 19.04.2025 gegen 23 Uhr zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch mehrere Verkehrsteilnehmer.

Der genaue Geschehensablauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Es soll zu mehreren Fahrmanövern gekommen sein, welche verschiedene Straftatbestände erfüllen dürften. Ein 19 - jähriger Fahranfänger soll ausgebremst und von zwei Verkehrsteilnehmern, teils mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit verfolgt worden sein. Einer der beiden Verfolger, ein 25 - jähriger Fahrzeugführer, habe ihn überholt und in Jünkerath einen Kreisverkehr derart blockiert, dass der 19 - Jährige sich entschied, den Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung zu befahren. Der 25 - Jährige kollidierte daraufhin mit dem Pkw des 19 - Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Gegen alle drei Fahrzeugführer werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche die Fahrmanöver beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



