Verkehrssicherheitstag der Polizei Wittlich - Fit auf dem (E)-Bike am 05.07.2026



Es erwartet Sie ein spannender Vortrag, bei dem unsere Beraterinnen und Berater auch gerne auf Ihre Fragen eingehen, sowie die Möglichkeit an einem Radfahrparcours vor dem EVENTUM teilzunehmen, bei welchem Sie praktische Tipps und Tricks von den Expertinnen und Experten vor Ort erhalten.

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unserer Dienststelle, welche Ihnen an diesem Tag mit Rat und Tat zur Seite stehen, unterstützt die Verkehrswacht Vulkaneifel e.V. die Veranstaltung.

Hier erwarten Sie technisch versierte Hinweise sowie fachkundige Ratschläge zum Umgang mit den Rädern.

Die Teilnahme ist kostenlos, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de





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