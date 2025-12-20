Drei gelbe Verkehrsschilder und einer der zwei Haltevorrichtungen wurden beschädigt.
Die Polizei Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsschild an B50/ Abfahrt Hochscheid beschädigt
Drei gelbe Verkehrsschilder und einer der zwei Haltevorrichtungen wurden beschädigt.