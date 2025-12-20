Hochscheid
Verkehrsschild an B50/ Abfahrt Hochscheid beschädigt
Polizeidirektion Trier

Am 09.12.2025, wurde durch Mitarbeiter des Landesbetrieb Mobilität im Kreuzungsbereich B50/Abfahrt Hochscheid, ein beschädigter Verkehrsschildhalter festgestellt.

Drei gelbe Verkehrsschilder und einer der zwei Haltevorrichtungen wurden beschädigt.
Die Polizei Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

