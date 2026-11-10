Verkehrskontrollen





Hier wurde eine hohe zweistellige Anzahl von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert.



Erfreulicher Weise wurden verhältnismäßig wenige Ordnungswidrigkeiten festgestellt.



Es handelte sich letztlich um geringfügige Verstöße, unter anderem gegen die Anschnallpflicht, welche durch Verwarnung nach dem bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog geahndet werden konnten.



Die Kontrolltätigkeit wurde durch die Bürgerinnen und Bürgern begrüßt.



Rückfragen bitte an:



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