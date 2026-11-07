Verkehrskontrollen



Neben einer Vielzahl von Fahrzeug- und Personenkontrollen mit Feststellung lediglich geringfügiger Ordnungswidrigkeiten wurden zudem ein Strafverfahren eingeleitet:

Hier wurde gegen 09:25 Uhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus der VG Wittlich-Land kontrolliert, als er im Bereich der Trierer Landstraße unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Am 07.11.2026 gegen 04:18 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich sodann einen 45-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Gutenbergstraße in Wittlich befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht ordnungsgemäß versichert war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Gegen 04:33 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als er die Zossenstraße in Wittlich befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit einem Wert von mehr als 2,0 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



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Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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