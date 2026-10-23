Verkehrskontrollen





Zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr wurden Kontrollstellen im Bereich der Trierer Landstraße und der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich eingerichtet.

Es wurden insgesamt eine hohe zweistellige Anzahl von Fahrzeugen und deren Fahrzeugführ*innen kontrolliert.

Es wurden Verstöße gegen die Anschnallpflicht und wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt geahndet.



Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten sodann eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Belinger Straße in Wittlich durch.

Hier wurden insgesamt 56 Fahrzeuge mittels Lasergeschwindigkeitsmessung kontrolliert.

Es mussten zwei Verwarnungen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h ausgesprochen werden.

Der schnellste zu dieser Zeit gemessene Fahrzeugführer befuhr die 30km/h-Zone mit 40 km/h.



Gegen 21:45 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 53-jährigen E-Scooterfahrer aus der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem E-Scooter den Rosengarten in Salmtal befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



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Telefax 06571/926150

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