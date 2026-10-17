Wittlich (ots) -



Am Abend des 16. / 17.10.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.



Gegen 00:48 Uhr kontrollierten sie einen 27-jährgen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Bernkastel-Kues, als er die Röntgenstraße in Wittlich befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von mehr als 0,3 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.



Gegen 01:02 Uhr kontrollierten sie einen 27-jährigen E-Scooterfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Gutenbergstraße in Wittlich befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Gegen 01:51 Uhr kontrollierten sie einen 25-jährigen Mann aus der VG Wittlich-Land, welcher in seinem Fahrzeug im Bereich der Röntgenstraße saß.

Im Zuge der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von mehr als 0,5 Promille festgestellt.

Ihm wurde die Fahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.



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