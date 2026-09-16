Wittlich (ots) -



In den Abend- und Nachtstunden des 15. / 16.09.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.



Unter anderem wurde eine stationäre Kontrollstelle in der Gerberstraße in Wittlich eingerichtet.



Es wurden mehr als 25 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert.



Hier wurden erfreulicherweise nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt, welche im Rahmen von Verwarnungen nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs vor Ort geahndet werden konnten.



Rückfragen bitte an:



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54516 Wittlich

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Telefax 06571/926150

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