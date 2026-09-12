Verkehrskontrollen

Gegen 15:46 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 32-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Rudolf-Diesel-Straße befuhr.
Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stand der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
Gegen die Fahrzeughalterin des Fahrzeuges wurde zudem ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
Im Übrigen wurden erfreulicherweise nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt, welche im Rahmen von Verwarnungen nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs vor Ort geahndet werden konnten.
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