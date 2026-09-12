Verkehrskontrollen





Gegen 15:46 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 32-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Rudolf-Diesel-Straße befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stand der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen die Fahrzeughalterin des Fahrzeuges wurde zudem ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Im Übrigen wurden erfreulicherweise nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt, welche im Rahmen von Verwarnungen nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs vor Ort geahndet werden konnten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell