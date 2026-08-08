Hier wurden neben geringfügigen Verwarnungstatbeständen auch insgesamt drei Fahrzeugführer wegen des Nutzens des Mobiltelefons während der Fahrt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige belegt.
Es wurden zudem verkehrserzieherische Gespräche geführt.
Am Nachmittag des 06.08.2026 führten die Beamtinnen und Beamten sodann eine Geschwindigkeitskontrolle in der Schloßstraße in Wittlich durch.
Hier wurden insgesamt 60 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer gemessen.
Es kam zu neun Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche vor Ort geahndet werden konnten.
In der Nacht vom 07. auf den 08.08.2026 führten die Beamtinnen und Beamten sodann verstärkte Verkehrskontrollen in der Friedrichstraße in Wittlich durch.
Hier wurde ein besonderes Augenmerk auf getunte Fahrzeuge gelegt.
Die Verkehrskontrollen fanden auch bei den zu sanktionierenden Personen großen Zuspruch.
Man befürwortete die polizeiliche Präsenz in der Stadt.
Es ergaben sich eine Vielzahl von positiven Gesprächen.
Rückfragen bitte an:
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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
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Verkehrskontrollen
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