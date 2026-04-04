Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots) -



Am 03./04.04.2026 kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine Vielzahl von Fahrzeugen.



Gegen 18:09 Uhr kontrollierten sie einen 35-jährigen Fahrzeugführer, welcher in der Kurfürstenstraße in Wittlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage ignorierte.

Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Gegen 21:40 Uhr kontrollierten sie einen 16-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus der VG Wittlich-Land, als dieser in der Ortslage von Salmtal unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Gegen 01:02 Uhr beabsichtigten die Beamtinnen und Beamten einen im Bereich der Ortslagen Minderlittgen und Großlittgen geführten Personenkraftwagen zu kontrollieren.

Der Fahrzeugführer kam den Anhaltesignalen zunächst nicht nach und versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen.

Letztlich hielt er sein Fahrzeug im Bereich Großlittgen an. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus der VG Daun nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Gegen 02:25 Uhr kontrollierten sie sodann einen 54-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der Stadt Wittlich, als dieser im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war.

Mit einem Wert von noch unter 0,5 Promille wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.



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