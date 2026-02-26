Verkehrskontrollen





In der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:15 Uhr wurde eine stationäre Verkehrskontrollstelle im Bereich der Römerstraße in Wittlich eingerichtet.



Hier wurden 48 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer kontrolliert.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen technischer Veränderungen am Fahrzeug, einhergehend mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis wurde eingeleitet, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nutzens des Mobiltelefons während der Fahrt wurde eingeleitet und mehrere Verwarnungen unter anderem wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes wurden ausgesprochen.

Zudem wurden mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Kontrolltätigkeit wurde durch die angetroffenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer positiv aufgenommen.



Gegen 18:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 65-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Kleinkraftrad in der Kasernenstraße in Wittlich unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell